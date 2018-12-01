Иско заинтересовал три топ-клуба АПЛ

Полузащитник Реала Иско может переехать на Туманный Альбион.

По информации Mirror, Манчестер Сити, Тоттенхэм и Челси рассматривают возможность приобретения испанского хавбека, который в последнее время не слишком комфортно чувствует себя в Мадриде из-за разногласий с Солари.

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Поговаривают, что Иско готов покинуть клуб, если у него не наладятся отношения с главным тренером Реала. За этой ситуацией внимательно наблюдают топ-клубы АПЛ, которые готовы предложить Иско солидный контракт.

Напомним, СМИ сообщали, что испанец не попал в заявку "бланкос" на матч Лиги чемпионов против Ромы из-за неуважения к наставнику Реала Сантьяго Солари.

Клаусула Иско в Реале составляет более 600 млн фунтов.

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