Іско пропустив матч проти Роми через неповагу до Соларі, – AS

Стали відомі причини непотрапляння півзахисника Реала Іско в заявку мадридців на матч ЛЧ проти Роми (0:2).

На матчі 5-го туру Ліги чемпіонів Рома – Реал (0:2) Іско не перебував навіть на лаві запасних мадридців, що викликало багато питань.

Рома – Реал – 0:2 – відео голів та огляд матчу

За версією видання AS, 26-річний хавбек проявив неповагу до головного тренера ""вершкових" Сантьяго Соларі за кілька днів до матчу. Через цей інцидент наставник вирішив не вносити Іско до заявки на матч.

Після гри в Римі Соларі заявив, що Іско не потрапив до складу через спортивну конкуренцію.

Нагадаємо, перемога над Ромою гарантувала Реалу путівку в плей-офф Ліги чемпіонів.

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