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Іско пропустив матч проти Роми через неповагу до Соларі, – AS

17:41 479 Читать на русском
Іско пропустив матч проти Роми через неповагу до Соларі, – AS
Іско / Фото ФК Reuters

Стали відомі причини непотрапляння півзахисника Реала Іско в заявку мадридців на матч ЛЧ проти Роми (0:2).

На матчі 5-го туру Ліги чемпіонів Рома – Реал (0:2) Іско не перебував навіть на лаві запасних мадридців, що викликало багато питань.

Рома – Реал – 0:2 – відео голів та огляд матчу

За версією видання AS, 26-річний хавбек проявив неповагу до головного тренера ""вершкових" Сантьяго Соларі за кілька днів до матчу. Через цей інцидент наставник вирішив не вносити Іско до заявки на матч.

Після гри в Римі Соларі заявив, що Іско не потрапив до складу через спортивну конкуренцію.

Нагадаємо, перемога над Ромою гарантувала Реалу путівку в плей-офф Ліги чемпіонів.

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Ліга чемпіонів5 турОлімпіко (Рим)

Рома - Реал Мадрид: Вівторок 27 листопада 2018

Рома
Матч завершено
0 : 2
Реал Мадрид
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Іско Іско Рома Рома Реал Мадрид Реал Мадрид Ліга чемпіонів Рома - Реал Мадрид Сантьяго Соларі Сантьяго Соларі
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