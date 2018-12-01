Іско зацікавив три топ-клуби АПЛ

Півзахисник Реала Іско може переїхати на Туманний Альбіон.

За інформацією Mirror, Манчестер Сіті, Тоттенхем і Челсі розглядають можливість придбання іспанського хавбека, який останнім часом не надто комфортно почуває себе у Мадриді через непорозуміння з Соларі.

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Подейкують, що Іско готовий покинути клуб, якщо у нього не налагодяться стосунки із головним тренером Реала. За цією ситуацію уважно спостерігають топ-клуби АПЛ, які готові запропонувати Іско солідний контракт.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що іспанець не потрапив до заявки "бланкос" на матч Ліги чемпіонів проти Роми через неповагу до наставника Реала Сантьяго Соларі.

Клаусула Іско у Реалі складає більше 600 млн фунтів.

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