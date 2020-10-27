Манчестер Сити, который интересовался испанцем в течение нескольких трансферных окон, возобновил интерес к полузащитнику на фоне слухов о сложных отношениях футболиста и Зинедина Зидана, сообщает Goal.

Иско дерзко критиковал Зидана во время Эль Класико – реакция Модрича и Марсело

По информации издания, наставник "горожан" Хосеп Гвардиола по-прежнему хочет видеть в своей команде 28-летнего хавбека. Пеп давний поклонник таланта Иско и готов дать ему шанс реанимировать свою карьеру.

Отмечается, что Реал готов продать Иско примерно за 40 млн евро. Трансфер может состояться уже в январе. Ведь Иско не входит в планы Зинедина Зидана и позволяет себе публично критиковать тренера.

Ганебна помилка VAR, яку доводять унікальні кадри, провал Мессі й грандіозна серія Рамоса, або Зізу завжди повертається