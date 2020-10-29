Хавбек Реала может присоединиться к Ювентусу. Туринцы планируют подписать испанца уже в январе за 40 млн евро.

Гвардиола готов забрать из Реала Иско, у которого плохие отношения с Зиданом

Как сообщает Don Diario, Иско не входит в планы главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана, а поэтому он не будет препятствовать возможному трансферу 28-летнего полузащитника. Интересно, что в услугах Иско также заинтересованы Манчестер Сити, Эвертон и Севилья. Однако, как утверждает источник, сам футболист нацелен на завоевание трофеев, поэтому отдаст предпочтение варианту Юве.

Заметим, что в текущем сезоне Иско провел лишь четыре поединка в футболке Реала и результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает игрока в 30 млн евро.

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