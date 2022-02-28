Список национальных команд, не желающих делить с агрессорами одно поле, пополнила сборная Ирландии.

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"FA выразила полную поддержку Украинской ассоциации футбола. Подтверждаем, что ни одна ирландская команда в ближайшем будущем не будет играть с Россией на любом уровне", – говорится в сообщении Футбольной ассоциации Ирландии в Twitter.

Стадион, на котором команда проводит домашние матчи, подсветят цветом украинского флага. Это произойдет сегодня в 21:00 по Киеву.

Напомним, ирландцы являются соперниками сборной Украины в Лиге наций. "Сине-желтые" должны были принимать "зеленых" во Львове в начале июня, но после российского вторжения в Украину поединок состоится на нейтральной территории.

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