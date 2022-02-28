Чергова європейська команда підтвердила, що місце росіян – за межами цивілізованого суспільства.

Список національних команд, які не хочуть ділити з агресорами одне поле, поповнила збірна Ірландії.

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"FA висловила повну підтримку Українській асоціації футболу. Підтверджуємо, що жодна ірландська команда у найближчому майбутньому не гратиме з Росією на будь-якому рівні", – йдеться у повідомленні Футбольної асоціації Ірландії у Twitter.

Стадіон, на якому команда проводить домашні матчі, підсвітять кольорами українського прапора. Це станеться сьогодні о 21:00 за Києвом.

Нагадаємо, ірландці є суперниками збірної України у Лізі націй. "Синьо-жовті" мали приймати "зелених" у Львові на початку червня, але після російського вторгнення в Україну поєдинок відбудеться на нейтральній території.

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