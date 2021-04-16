Бывший полузащитник Шахтера Тайсон стал игроком Интернасьоналя, сообщает официальный сайт бразильского клуба.

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33-летний футболист будет выступать за новую команду в течение двух лет. Официальная презентация игрока состоится в ближайшие дни. Заметим, что именно к "колорадос" вингер отчаянно хотел перейти после прекращения сотрудничества с Шахтером.

Напомним, Тайсон – воспитанник Интернасьоналя, за который и дебютировал во взрослом футболе в 2008 году. Именно оттуда в августе 2010-го за 6,3 млн евро бразилец перебрался в харьковский Металлист, а затем в Шахтер.

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