Легионер Динамо на своей странице в Инстаграм опубликовал фото двух семей – своей и Тайсона, а также оставил текстовое пожелание для бразильца.

Ярославский выделил главное условие для возвращения Тайсона в Металлист

"Мы желаем вам всего наилучшего на новом этапе! Спасибо за общие воспоминания! Хорошего возвращения домой, друзья! Мы будем скучать по вам!" – написал Де Пена. Тайсон ответил на такую ​​учтивость комментарием: "Спасибо тебе, брат! Удачи во всем".

Напомним, Тайсон перешел в Шахтер в 2013 году и сыграл за "горняков" 299 матчей, забив 56 голов. С дончанами он шесть раз становился чемпионом Украины, выиграл пять Кубков и шесть Суперкубков страны. Недавно бразилец расторг контракт с клубом и стал игроком бразильского Интернасьонала.

Каштру "відправляють" у відставку, але його призначення у Шахтар повністю себе виправдало