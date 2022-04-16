Брентфорд активно интересуется украинским рынком футболистов. Кроме Михаила Мудрика, англичане положили глаз еще и на Егора Ярмолюка.

Накануне СК Днепр-1 получил официальное предложение от "пчел" по поводу 18-летнего хавбека. Англичане хотят его приобрести, утверждает ТаТоТаке.

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За юного рекордсмена УПЛ Брентфорд предлагает более 500 тысяч евро, это стартовое предложение. Контракт Ярмолюка со "спортклубовцами" завершается следующим летом.

Игор Йовичевич понемногу предоставляет Егору игровую практику. В сезоне 2021/22 парень наиграл 210 минут в 9 матчах и забил один мяч.

Кроме Ярмолюка, представитель АПЛ очень активно пытается оформить трансфер Михаила Мудрика из Шахтера. "Горняки" хотят заработать на одном из своих главных талантов около 20 миллионов евро.

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