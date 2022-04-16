Брентфорд активно цікавиться українським ринком футболістів. Окрім Михайла Мудрика, англійці поклали око ще й на Єгора Ярмолюка.

Напередодні СК Дніпро-1 отримав офіційну пропозицію від "бджіл" щодо 18-річного хавбека. Англійці хочуть його придбати, стверджує ТаТоТаке.

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За юного рекордсмена УПЛ Брентфорд пропонує понад 500 тисяч євро, це стартова пропозиція. Контракт Ярмолюка зі "спортклубівцями" завершується наступного літа.

Зауважимо, Ігор Йовічевіч потроху надає Єгору ігрову практику. В сезоні 2021/22 хлопець награв 210 хвилин у 9 матчах та забив один м'яч.

Окрім Ярмолюка, представник АПЛ дуже активно намагається оформити трансфер Михайла Мудрика із Шахтаря. "Гірники" хочуть заробити на одному зі своїх головних талантів близько 20 мільйонів євро.

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