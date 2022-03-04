Как известно, несколько часов назад был задержан народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич. 55-летний предатель в Киеве фотографировал блокпост, а его охрана при попытке задержания отстреливалась от бойцов терробороны.

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На защиту отца попытался стать его сын Александр. На своей странице в социальной сети Твиттер он выложил два поста. Если в первом Александр пытался оправдать предателя, то во втором – решил бравировать и выдвигать претензии нашим защитникам.

"О ситуации с отцом, из того, что могу видеть в СМИ, здесь скорее провокация или недоразумение. Правила есть правила, и пробовать фотографировать блок-пост не стоит никому независимо от статуса. Одно могу сказать уверенно – отец не предатель, не был и не будет".

"Интересно, всех кто пробует сфотографировать блок-пост задерживают, заклеивают лентой глаза и устраивают такой хайп?" – написал Александр в соцсети.

Напомним, Шуфрич-младший уже успел пострадать от российской агрессии: в дом на проспекте Лобановского, 6-а в Киеве, где проживала его семья, попал российский снаряд. К счастью, его родные в этот момент были в другом месте и не пострадали.

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По ситуации с отцом, из того что могу видеть в СМИ, тут скорее провокация либо недоразумение. Правила есть правила, и пробовать фотографировать блок пост не стоит никому, вне зависимости от статуса. Одно могу сказать уверенно - отец не предатель, не был и не будет. — Shufrych Aleksandr (@Shufa__10) March 4, 2022