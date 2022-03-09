"Все наши тринадцать иностранцев заслуживают шанса в большой команде. Они – качественные ребята, Де Дзерби отлично поработал с ними. Если говорить о Ювентусе, то я сразу думаю о полузащитнике, который бы повысил качество и динамику внутри поля. Тем более что травмировался Вестон Маккенни. Маркос Антонио – интересная идея. Он маленький, но техничный.

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Все эти игроки готовы играть прямо сейчас, потому что мы должны были возобновить чемпионат 26 февраля. Маркос Антонио, как и все другие бразильцы, могут помочь команде, которая в чрезвычайной ситуации из-за травм. Аренда одного из этих ребят может стать способом их тщательного тестирования. Всегда говорят, что футболистов нужно тренировать, узнать их полностью.

Здесь это может быть возможность для каждого. Для клуба это может быть и гуманитарной операцией, и инвестицией в будущее. Если игрок убедит и будет чувствовать себя хорошо в команде, то летом будет легче договориться о полноценном переходе", – поделился Николини в комментарии Tuttosport.

Напомним, недавно ФИФА разрешила иностранцам из УПЛ беспрепятственно выступать за другие команды до 30 июня этого года из-за войны в Украине. После этого футболисты должны вернуться в принадлежащие клубы. В текущем сезоне Маркос Антонио сыграл 28 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Его соглашение с Шахтером действует до лета 2025 года.

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