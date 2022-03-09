"Усі наші тринадцять іноземців заслуговують на шанс у великій команді. Вони – якісні хлопці, Де Дзербі чудово попрацював з ними. Якщо говорити про Ювентус, то я відразу думаю про півзахисника, який би підвищив якість і динаміку в середині поля. Тим більше, що травмувався Вестон Маккенні. Маркос Антоніо – цікава ідея. Він маленький, але технічний.

Маркос Антоніо зацікавив Ювентус – хавбек Шахтаря не збирається повертатися в Україну

Всі ці гравці готові грати прямо зараз, тому що ми повинні були відновити чемпіонат 26 лютого. Маркос Антоніо, як і всі інші бразильці, можуть допомогти команді, яка в надзвичайній ситуації через травми. Оренда одного з цих хлопців також може стати способом їх ретельного тестування. Завжди кажуть, що футболістів треба тренувати, пізнати їх повністю.

Тут це може бути можливість для кожного. Для клубу це може бути і гуманітарною операцією, і інвестицією в майбутнє. Бо якщо гравець переконає і буде почуватися добре в команді, то влітку буде легше домовитися про повноцінний перехід", – поділився Ніколіні у коментарі Tuttosport.

Нагадаємо, нещодавно ФІФА дозволила іноземцям з УПЛ безперешкодно виступати за інші команди до 30 червня цього року через війну в Україні. Після цього футболісти повинні повернутися в клуби, яким належать. У поточному сезоні Маркос Антоніо зіграв 28 матчів, забив 3 голи і віддав 1 асист. Його угода з Шахтарем чинна до літа 2025 року.

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