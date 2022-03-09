Туринский клуб рассматривает возможность подписания 21-летнего бразильца, который из-за войны уехал из Украины и не планирует возвращаться.

"Старая синьора" ищет замену Вестону Маккенни, который из-за травмы выбыл до конца сезона. В поле зрения Ювентуса попал полузащитник Шахтера Маркос Антонио, сообщает Tuttosport.

Бразильский хавбек заявил, что не хочет возвращаться в Украину после начала войны. Также Маркос выразил недовольство действиями Шахтера в сложной для игроков ситуации.

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Напомним, недавно ФИФА разрешила иностранцам из УПЛ беспрепятственно выступать за другие команды до 30 июня этого года из-за войны в Украине. После этого футболисты должны вернуться в клубы, которым принадлежат.

В текущем сезоне Маркос Антонио сыграл 28 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Его соглашение с Шахтером действует до лета 2025 года.

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