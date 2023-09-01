"Нерадзурри" на своем официальном сайте объявили о переходе 32-летнего нидерландца. Дэви Классен подписал соглашение на один сезон с опцией продления еще на 12 месяцев.

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Интересно, что Аякс разорвал соглашение с полузащитником, позволив ему присоединиться к Интеру в статусе свободного агента. Впрочем, амстердамцы получат бонусы от миланского клуба, если те выйдут в плей-офф Лиги чемпионов.

Дэви Классен – воспитанник Аякса. За 36-кратного чемпиона Нидерландов он сыграл в 321 матче, забив 93 гола и отдав 50 результативных передач. Вместе с амстердамцами Дэви пять раз завоевывал чемпионство в Эредивизи. Классен также успел поиграть за Вердер и Эвертон.

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