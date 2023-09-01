ПАОК в своих соцсетях официально объявил о переходе 23-летнего бразильца. Греческий клуб арендовал Маркоса Антонио у Лацио на год с правом выкупа.

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Детали сделки между римским клубом и ПАОКом не разглашаются, но ранее Джанлука Ди Марцио сообщал, что полноценный трансфер обойдется грекам в 6 миллионов евро. Маркос Антонио уже выбрал игровой номер и будет появляться на поле в футболке с цифрами 88.

Бразилец имел опыт выступлений в УПЛ. За Шахтер он сыграл в 101 матче, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.

Напомним, что ПАОК принадлежит российскому бизнесмену Ивану Саввиди. Маркос Антонио станет партнером Томаша Кендзеры, который выступал за киевское Динамо, а также Тайсона, с которым играл в Шахтере.

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