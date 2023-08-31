В четверг, 31 августа, состоялась жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов 2023/24. Результаты смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Жеребьевка группового турнира ЛЧ 2023/24 стартовала 31 августа в 19:00 по киевскому времени. Украину на этой стадии представляет только Шахтер, получивший прямую путевку в групповой турнир благодаря победе в УПЛ. СК Днепр-1 не смог пройти квалификацию, вылетев в первом же для себя раунде от Панатинаикоса.

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Сезон 2023/24 станет последним, в котором ЛЧ пройдет по нынешнему регламенту. Начиная со следующего сезона, УЕФА введет так называемую "швейцарскую систему" – каждый из 36 клубов проведет минимум 10 матчей.

Шахтеру выпал вполне рабочий вариант – Барселона, Порту и Антверпен, дебютирующий в групповом турнире ЛЧ. Не обошлось и без так называемой "группы смерти". Именно так можно назвать квартет F, где оказались представители топ-чемпионатов – ПСЖ, Боруссия Д, Милан и Ньюкасл.

Александр Зинченко сыграет против своей бывшей команды – ПСВ. Бенфика Анатолия Трубина будет противостоять Интеру, который опередила в борьбе за вратаря сборной Украины.

Результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов 2023/24

Группа А: Бавария, Манчестер Юнайтед, Копенгаген, Галатасарай.

Группа B: Севилья, Арсенал, ПСВ, Ланс.

Группа С: Наполи, Реал Мадрид, Брага, Унион Берлин.

Группа D: Бенфика, Интер, Зальцбург, Реал Сосьедад.

Группа E: Фейеноорд, Атлетико, Лацио, Селтик.

Группа F: ПСЖ, Боруссия Дортмунд, Милан, Ньюкасл.

Группа G: Манчестер Сити, РБ Лейпциг, Црвена Звезда, Янг Бойз.

Группа H: Барселона, Порту, Шахтер, Антверпен.

Команды, которые займут первые два места в каждой группе, выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Те, кто финишируют третьими, перейдут в стыковые матчи Лиги Европы. Они поспорят за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.

Календарь матчей группового турнира УЕФА объявит позже. Поединки первого тура будут сыграны 19 и 20 сентября.