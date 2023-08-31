Результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов 2023/24 – рабочий вариант для Шахтера, есть "квартет смерти"
В четверг, 31 августа, состоялась жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов 2023/24. Результаты смотрите в этой новости на "Футбол 24".
Жеребьевка группового турнира ЛЧ 2023/24 стартовала 31 августа в 19:00 по киевскому времени. Украину на этой стадии представляет только Шахтер, получивший прямую путевку в групповой турнир благодаря победе в УПЛ. СК Днепр-1 не смог пройти квалификацию, вылетев в первом же для себя раунде от Панатинаикоса.
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: найкращий і найгірший варіанти для Шахтаря
Сезон 2023/24 станет последним, в котором ЛЧ пройдет по нынешнему регламенту. Начиная со следующего сезона, УЕФА введет так называемую "швейцарскую систему" – каждый из 36 клубов проведет минимум 10 матчей.
Шахтеру выпал вполне рабочий вариант – Барселона, Порту и Антверпен, дебютирующий в групповом турнире ЛЧ. Не обошлось и без так называемой "группы смерти". Именно так можно назвать квартет F, где оказались представители топ-чемпионатов – ПСЖ, Боруссия Д, Милан и Ньюкасл.
Александр Зинченко сыграет против своей бывшей команды – ПСВ. Бенфика Анатолия Трубина будет противостоять Интеру, который опередила в борьбе за вратаря сборной Украины.
Результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов 2023/24
Группа А: Бавария, Манчестер Юнайтед, Копенгаген, Галатасарай.
Группа B: Севилья, Арсенал, ПСВ, Ланс.
Группа С: Наполи, Реал Мадрид, Брага, Унион Берлин.
Группа D: Бенфика, Интер, Зальцбург, Реал Сосьедад.
Группа E: Фейеноорд, Атлетико, Лацио, Селтик.
Группа F: ПСЖ, Боруссия Дортмунд, Милан, Ньюкасл.
Группа G: Манчестер Сити, РБ Лейпциг, Црвена Звезда, Янг Бойз.
Группа H: Барселона, Порту, Шахтер, Антверпен.
Команды, которые займут первые два места в каждой группе, выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Те, кто финишируют третьими, перейдут в стыковые матчи Лиги Европы. Они поспорят за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.
Календарь матчей группового турнира УЕФА объявит позже. Поединки первого тура будут сыграны 19 и 20 сентября.