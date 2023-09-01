"Нерадзуррі" на своєму офіційному сайті оголосили про перехід 32-річного нідерландця. Деві Классен підписав угоду на один сезон з опцією продовження ще на 12 місяців.

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Цікаво, що Аякс розірвав угоду з півзахисником, дозволивши йому приєднатися до Інтера в статусі вільного агента. Втім, амстердамці отримають бонуси від міланського клубу, якщо ті вийдуть в плей-офф Ліги чемпіонів.

Деві Классен – вихованець Аякса. За 36-разового чемпіона Нідерландів він зіграв у 321 матчі, забивши 93 голи та віддавши 50 результативних передач. Разом з амстердамцями Деві п'ять разів здобував чемпіонство в Ередивізі. Классен також встиг пограти за Вердер та Евертон.

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