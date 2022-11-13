Уже привычно для текущего сезона Гасперини оставил Малиновского на скамейке запасных, доверившись Копмейнерсу, Эдерсону и Пашаличу в центре поля. В составе "Интера" обошлось без неожиданностей.

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Именно Аталанта начала острее, создав несколько полумоментов у ворот Онана. Интер ответил неплохим шансом Димарко, получивший длинную передачу от голкипера, но слабо пробил из пределов штрафной. "Богиня" ответила ударом Паломино головой, с которой справился Онана. Но на 25 минуте Аталанта все же забила. Де Врей сбил Сапату в штрафной, а Лукман безупречно реализовал пенальти.

После этого "нерадзурри" заиграли более агрессивно, заработав несколько стандартов, а перед перерывом таки забив. Сработала связка форвардов Лаутаро – Джеко: первый головой сбросил в штрафную, а босниец в прыжке переправил мяч мимо Муссо.

После перерыва на поле появился Руслан Малиновский – украинец сменил защитника Скальвини. Старт второй половины получился ужасным для Аталанты. Сначала Джеко замкнул прострел Димарко, а через 6 минут Паломино срезал мяч в собственные ворота.

При уверенном преимуществе Интер больше стал контролировать мяч и меньше идти в атаку, а вот бергамаски более активно пошли вперед. Создал для себя момент Малиновский, обыграв двоих на углу штрафной и пробив – Онана легко забрал мяч в руки. Аталанта все же отыграла еще один мяч: Копмейнерс навесил с углового, мяч улетел в центр вратарского от Лаутаро, а Паломино отправился за автогол.

"Богиня" имела еще один классный момент в конце встречи. Малиновский разогнал атаку и отдал на Лукмана, но тот бездарно пробил с линии штрафной. Конечность игры прошла в попытках Аталанты отыграться, но игроки были ближе к тому, чтобы травмировать друг друга, чем забить. Единственный острый момент мог быть после удара Малиновского, но тройной рикошет спас. Онана зафиксировал мяч после удара Копмейнерса, поэтому Интер удержал победу.

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