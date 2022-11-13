Інтер виявився сильнішим за Аталанту в матчі 15-го туру Серії А. Читайте звіт про зустріч Аталанта – Інтер на "Футбол 24".

Вже звично для поточного сезону Гасперіні залишив Маліновського на лаві запасних, довірившись Копмейнерсу, Едерсону та Пашалічу в центрі поля. У складі Інтера обійшлось без несподіванок.

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Саме Аталанта почала гостріше, створивши кілька напівмоментів біля воріт Онана. Інтер відповів непоганим шансом Дімарко, який отримав довгу передачу від голкіпера, але слабко пробив з меж штрафного. "Богиня" відповіла ударом Паломіно головою, з якою впорався Онана. Але на 25 хвилині Аталанта таки забила. Де Врей збив Сапату в штрафному, а Лукман бездоганно реалізував пенальті.

Після цього "нерадзуррі" заграли агресивніше, заробивши кілька стандартів, а перед перервою таки забивши. Спрацювала зв'язка форвардів Лаутаро – Джеко: перший головою скинув до карного, а боснієць у стрибку переправив м'яч повз Муссо.

Після перерви на полі з'явився Руслан Маліновський – українець замінив захисника Скальвіні. Старт другої половини вийшов жахливим для Аталанти. Спочатку Джеко замкнув простріл Дімарко, а через 6 хвилин Паломіно зрізав м'яч у власні ворота.

За впевненої переваги Інтер більше став контролювати м'яч та менше йти в атаку, а от бергамаски більш активно пішли вперед. Створив для себе момент Маліновський, обігравши двох на куті штрафного та пробивши – Онана легко забрав м'яч до рук. Аталанта все ж відіграла ще один м'яч: Копмейнерс навісив з кутового, м'яч полетів у центр воротарського від Лаутаро, а Паломіно виправився за автогол.

"Богиня" мала ще один класний момент наприкінці зустрічі. Маліновський розігнав атаку та віддав на Лукмана, але той бездарно пробив з лінії штрафного. Кінцівка гри пройшла в спробах Аталанти відігратись, але гравці були ближче до того, аби травмувати одне одного, аніж забити. Єдиний гострий момент міг бути після удару Маліновського, але потрійний рикошет врятував. Онана зафіксував м'яч після удару Копмейнерса, тож Інтер втримав перемогу.

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