Кремонезе в матче 15-го тура Серии А снова не смог выиграть, потерпев поражение от Эмполи (0:2). Отчет читайте на "Футбол 24".

Кремонезе за 14 туров в Серии А не смог одержать хотя бы одну победу. Шанс изменить ситуацию выпал в выездной встрече против Эмполи – все же, тосканцы выиграли всего три поединка в сезоне. К сожалению для новичка чемпионата, этот шанс был упущен.

Первый тайм оказался достаточно равным, а вот после перерыва гости провалились, пропустив уже на 16-й секунде. Героем стал Камбьяги, которого как раз выпустили на второй тайм. Его гол стал самым быстрым для игроков Серии А, вышедших на замену, за последние семь с половиной лет. 1:0!

В целом, Эмполи выглядел значительно острее. Это преимущество хозяева конвертировали во второй гол – перед финальным свистком отличиться удалось Паризи. 2:0! Именно с этим счетом матч и подошел к концу. Кремонезе остается без побед в Серии А.