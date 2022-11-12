Италия, Серия А, 15-й тур

Наполи – Удинезе – 3:2

Голы: Осимхен, 15, Зелиньски, 31, Эльмас, 58 – Несторовски, 80, Самарджич, 82

Сампдория – Лечче – начало матча в 19:00

Болонья – Сассуоло – начало матча в 21:45

Эмполи без проблем победил Кремонезе – Камбьяги забил рекордный для Серии А гол

В первом матче дня Удинезе едва не совершил камбек с Наполи. Один из недавних лидеров и сенсация Серии А встал на скользкую тропу и в последних шести матчах не одержал ни одной победы. Не удалось нарушить печальную статистику и с парненопейцами, хотя к успеху было очень близко. Осимхен и Зелиньски в первом тайме и Эльмас после перерыва забили три мяча в ворота гостей и, казалось, сняли вопрос о победителе. Однако в конце матча фриульцы в течение двух минут сократили счет до минимума и в сердцах болельщиков Удинезе забрезжила надежда. Однако на большее подопечных Андреа Соттиля не хватило...

Локомотив имени Спаллетти продолжает на всех парах бить собственные рекорды – победа над "бьянконери" стала уже тринадцатой в текущем сезоне и укрепила лидерство неаполитанцев на вершине Серии А. В свою очередь Удинезе с 24 баллами остался восьмым.

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