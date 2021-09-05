Интер получил обещание от Андре Онана, что вратарь Аякса перейдет в лагерь "нерадзурри", сообщает Goal.

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Летом 2022-го камерунец получит статус свободного агента и именно тогда должен состояться трансфер в Италию. Источник не исключает, что на фоне таких договоренностей, Аякс попытается зимой продать Андре, чтобы не отпускать игрока бесплатно.

Портал transfermarkt оценивает Онана в 30 млн евро. В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов Андре провел 20 матчей, в которых пропустил 15 мячей.

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