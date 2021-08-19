"Я провел в Милане 8 лет, это был мой дом, и вместе мы пережили много прекрасных моментов. Я, как и раньше, люблю Милан, и с огромным уважением отношусь к работающим там людям и болельщиков. Но в жизни необходимо принимать решение, и у нас разные амбиции. Но я навсегда останусь фанатом Милана.

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Эти восемь лет не забыты, но для роста мне были нужны изменения, чтобы я стал лучше и сильнее. Клянусь, что когда я шел из Милана, я не контактировал с другими командами, но был уверен, что если хорошо проведу Евро, кто-нибудь меня получится. Когда я подписал контракт с ПСЖ, президент клуба сказал мне: "Наконец-то ты с нами". Я рад, я спокоен. Да, в том сезоне команда не выиграла чемпионат, но настоящая цель у нас другая – Лига чемпионов.

Что касается перехода Месси в ПСЖ, то когда стало известно о его прощании с Барселоной, я и представить не мог, что встречусь с ним здесь", – поделился Доннарумма в комментарии Mediaset.

Напомним, Джанлуиджи перешел в ПСЖ из Милана на правах свободного агента и подписал 5-летний контракт.

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