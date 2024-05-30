Аргентинец в марте получил записку со смертельными угрозами. Бумажка была заброшена в автомобиль отца. Но на этом бандиты не остановились.

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Как сообщает AS, Анхель Ди Мария получил новые угрозы. Двое мужчин в капюшонах на мотоцикле открыли огонь по заправке (в районе Ламадрид и Ороньо, южная часть города). На месте инцидента обнаружили записку, адресованную 36-летнему игроку со словами: "Мы ждем тебя, Ди Мария, жители Росарио". Кроме того, на фреске с изображением Анхеля написали: "Ты еще вернешься".

Аргентинец планировал после окончания контракта с Бенфикой перейти в Росарио Сантраль. Впрочем, угрозы, которые получает семья Ди Марии, могут сыграть ключевую роль в принятии решения. Анхель имеет предложение от Бенфики, а также есть заинтересованность в его услугах со стороны МЛС.

Напомним, Анхель Ди Мария в составе национальной сборной Аргентины завоевал титул чемпиона мира в 2022 году.

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