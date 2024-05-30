СК Днепр-1 сделал предложение трем игрокам, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, "спортклубовцы" хотят сохранить в своем составе лидеров в каждой из линий. В частности, продолжить сотрудничество предложили форварду Александру Филиппову, чей контракт заканчивается 30 июня.

Кроме того, предложение пролонгировать соглашение на улучшенных условиях получили защитник Эдуард Сарапий (контракт до 31 декабря 2025 г.) и хавбек Валентин Рубчинский (контракт до 30 июня 2025 г.). К слову, Transfermarkt оценивает Филиппова в 500 тысяч евро, Сарапия в 1,5 миллиона, а Рубчинского в 1, 2 млн евро.

Напомним, СК Днепр-1 завершил сезон на четвертой строчке турнирной таблицы УПЛ и будет представлять Украину в Лиге конференций.

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