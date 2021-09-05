Інтер узгодив підписання Онана
21:30 - Читать на русском
Воротар Аякса Андре Онана визначився зі своїм майбутнім клубом.
Інтер отримав обіцянку від Андре Онана, що воротар Аякса перейде до табору "нерадзуррі", повідомляє Goal.
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Влітку 2022-го камерунець отримає статус вільного агента і саме тоді повинен відбутись трансфер в Італію. Джерело не виключає, що на тлі таких домовленостей, Аякс спробує взимку продати Андре, що не відпускати гравця безкоштовно.
Портал transfermarkt оцінює Онана у 30 млн євро. У минулому сезоні чемпіонату Нідерландів Андре провів 20 матчів, в яких пропустив 15 м'ячів.
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