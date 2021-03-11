Полузащитник Интера Артуро Видаль в ближайшее время не поможет своей команде на футбольном поле.

Чилийскому хавбеку потребуется операция на мениске левого колена. Хирургическое вмешательство запланировано на завтра, 12 марта, сообщает официальный сайт Интера.

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Добавим, что Видаль получил повреждение 8 марта в домашнем матче 26-го тура Серии А против Аталанты (1:0). Футболист был заменен на 52-й минуте. Обычно реабилитация после подобных операций длится более полутора месяца. Итак, Артуро рискует в нынешнем сезоне больше не сыграть.

Напомним, что 33-летний чилиец и нынешнем розыгрыше чемпионата Италии провел в составе Интера 23 поединка. В свой актив Видаль записал один и одну результативную передачу.

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