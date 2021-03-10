Ибрагимович узнал окончательный вердикт относительно своей схватки с Лукаку
21:08 - Читати українською
Форвард Милана Златан Ибрагимович не получил дополнительного наказания по мотивам матча четвертьфинала Кубка Италии
Федерация футбола Италии не заметила в действиях Златана Ибрагимовича никаких проявлений расизма, сообщает Sky Sport Italia.
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Таким образом, 39-летний швед не получит дополнительного наказания. Напомним, в 1/4 финала Кубка Италии Златан на поле столкнулся с Лукаку, обменявшись нецензурными угрозами. Каждый из форвардов получил по одному матчу дисквалификации.
В нынешнем сезоне Серии А Ибра провел 14 матчей, в которых отметился 14-ю голами.
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