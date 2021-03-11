Чилійському хавбеку потрібна операція на меніску лівого коліна. Хірургічне втручання заплановане на завтра, 12 березня, повідомляє офіційний сайт Інтера.

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Додамо, що Відаль отримав пошкодження 8 березня в домашньому матчі 26-го туру Серії А проти Аталанти (1:0). Футболіст був замінений на 52-й хвилині. Зазвичай реабілітація після подібних операцій триває понад півтора місяця. Отже, Артуро ризикує в нинішньому сезоні більше не зіграти.

Нагадаємо, що 33-річний чилієць і нинішньому розіграші чемпіонату Італії провів у складі Інтера 23 поєдинки. До свого активу Відаль записав один та одну результативну передачу.

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