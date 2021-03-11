Інтер ризикує залишитися без свого лідера до кінця сезону – на завтра призначена операція
Півзахисник Інтера Артуро Відаль найближчим часом не допоможе своїй команді на футбольному полі.
Чилійському хавбеку потрібна операція на меніску лівого коліна. Хірургічне втручання заплановане на завтра, 12 березня, повідомляє офіційний сайт Інтера.
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Додамо, що Відаль отримав пошкодження 8 березня в домашньому матчі 26-го туру Серії А проти Аталанти (1:0). Футболіст був замінений на 52-й хвилині. Зазвичай реабілітація після подібних операцій триває понад півтора місяця. Отже, Артуро ризикує в нинішньому сезоні більше не зіграти.
Нагадаємо, що 33-річний чилієць і нинішньому розіграші чемпіонату Італії провів у складі Інтера 23 поєдинки. До свого активу Відаль записав один та одну результативну передачу.
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