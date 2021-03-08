Центральным матчем 26-го тура Серии А выступала встреча на Джузеппе Меацца между Интером и Аталантой. В принципе, обе команды устраивала и ничья – миланцы сохранили бы преимущество над конкурентами за Скудетто в 4-8 очков, а бергамаски поднялись бы в зону ЛЧ. Впрочем, вряд ли такие коллективы в середине сезона выходят с заданием сыграть на 0:0. Все хотели победить, поэтому на поле вышли основные составы – и в нём нашлось место для Малиновского. Коваленко же остался в запасе.

Первый тайм поединка, однако, подтвердил ориентацию тренеров на стратегический результат. Интер и Аталанта сыграли осторожно, создав небольшое количество моментов. Лучше начали гости, которые провели несколько угловых на старте встречи и могли выйти вперед на 10-й минуте, когда Госенс ​​прострелил на дальнюю штангу – Сапата немного не успел на замыкание.

Интер имел шанс открыть счёт на 14-й усилиями центрбэка бергамасков – Ромеро в борьбе с Лукаку выбил мяч из-под его ног, но при этом направил его под перекладину собственных ворот. Спортьелло парировал головой, а гости ответили через четыре минуты вбеганием Сапаты на левый край штрафной. Дуван качнул Шкриньяра и с острого угла пробил в дальнюю девятку, но мяч пролетел параллельно воротам.

Новый размен моментами случился аж на 25-й минуте. Сначала возможность отличиться упустил Фройлер, который накрыл Видаля в штрафной при розыгрыша удара от ворот – Ремо выбил мяч из-под Артуро, но тот пролетел мимо ворот. "Нерадзурри" сразу же ответили атакой, в которой Лукаку вырывался на свидание со Спортьелло, однако Джимшити в последний момент успел догнать Ромелу, выцарапав сферу из-под нападающего. Лаутаро тут же сыграл на добивании, но Джимшити накрыл его мощный удар.

Это был последний момент Интера в первом тайме, а вот Аталанта могла открыть счёт на 40-й минуте. Активную роль здесь сыграл Малиновский, который исполнил две точные подачи с углового – первую замкнул Сапата, а с другой головой пробивал Джимшити. Попытку Дувана парировал Ханданович, а замыкание Берата с линии ворот вынес Брозович. В итоге, отыдахать команды отправились без голов.

В перерыве Джан Пьеро Гасперини снял с пробега Малиновского, бросив в бой Иличича. Уже через две минуты после старта второго тайма Йосип попытался забить дальним ударом, но его накрыли. Ещё через три словенец подавал со стандарта – точно в руки Хандановичу. Вот, собственно, и всё, что имел Иличич до середины второго тайма. Замена явно не оправдывала ожиданий тренера.

Интер быстро перехватил инициативу. Первый голевой момент хозяева провели на 53-й минуте, когда Перишичу дали выстрелить метров с 22-х в противоход Спортьелло. Ивану немного не хватило точности, но уже на 54-й "нерадзурри" вышли вперёд вследствие суеты после углового – в ней мяч отскочил на Шкриньяра, а тот с близкого расстояния расстрелял левый нижний угол. 1:0! Ещё за три минуты Лукаку мог убить интригу во встрече, вырвавшись один на один с голкипером, но бельгийца в последний момент успел догнать Ромеро. Кристиан в шикарном подкате выбил мяч из-под его ног.

В середине второго тайма Интер сел в оборону. Сначала катеначчо миланцев приносило успех, но постепенно Аталанта начала конвертировать преимущество в моменты. Так, на 62-й минуте забивать мог Госенс, который летел на замыкание подачи Фройлера на дальнюю штангу – удар оказался неточным. На 68-й забивать мог Сапата – он получил передачу от Пессины на левый угол штрафной и выстрелил под ближнюю штангу, но мяч прошел рядом с ней. Лучшую же возможность сравнять счёт упустил Муриель, который заменил Сапату на 70-й минуте. Уже на 75-й он ворвался на левый край штрафной и мощно пробил низом, заставив Хандановича спасать "нерадзурри"!

Понимая, что Аталанта начинает прижимать Интер, Джан Пьеро добавил к атаке Мирачука и Пашалича, а также выпустил высокого Паломино. Антонио Конте парировал выходом на поле Санчеса и Гальярдини. Замены гостей оказались эффективнее, ведь "Богиня" продолжала давить. На 83-й минуте активность бергамасков могла вылиться в гол Пашалича: Толои подал в штрафную, а Марио замкнул ударом с лету в дальнюю девятку – выше ворот!

От Аталанты в эндшпиле встречи ожидался финальный штурм. Что-то похожее на него гости организовали, но ничего интереснее подачи на Толои и неточного замыкания, бергамаски вытжать не смогли. Интер же в компенсированное время ещё и вылетал в контратаки – в одной из них Лукаку мог выйти один на один с голкипером, но Спортьелло опередил бельгийца. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу "нерадзурри".

Таким образом, Интер набрал 62 очка и оторвался от Милана второй позиции на шесть зачётных баллов, а от Юве – на десять. Аталанта, имея в активе 59 пунктов, осталась пятой.