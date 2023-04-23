Интер пробился в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет очередное дерби против Милана. Большая заслуга в этом наставника "нерадзурри" Симоне Индзаги, который мечтает выиграть ушастый кубок уже в статусе тренера.

В этом году в финале Лиги чемпионов мы точно увидим одну команду из Италии. Даже больше – эта команда будет представлять Милан. Извечные соперники снова будут выяснять отношения, на этот раз призом станет возможность побороться за титул сильнейшей команды европейского континента.

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Особым это противостояние будет для наставника Интера Симоне Индзаги. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает об амбициях тренера, который стремится воплотить свою давнюю мечту.

Конкуренция, которая не прекратится никогда

Когда двум талантливым братьям удается пробиться на самый высокий уровень – сравнений просто не избежать, какими бы дружескими ни были их отношения. Так было и с Филиппо, и Симоне Индзаги – нападающими, карьерные пути которых кое в чем схожи, но в достижениях совершенно разные.

Карьера Симоне была довольно успешной, ему удалось стать обладателем Суперкубка УЕФА, чемпионом Италии и обладателем Кубка, но осталась вершина, покорить которую так и не удалось – Лига чемпионов. А вот старшему брату она покорялась дважды, к тому же в одном из финалов он оформил дубль. Покер в ворота Марселя очень хорошее и даже уникальное для итальнцев достижение, но даже оно не позволило выйти из тени брата, который в 2006 году еще и стал чемпионом мира. Карьера Симоне была успешной, но Филиппо удалось прыгнуть еще выше.

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Смена ролей

Тренерская карьера братьев Индзаги также начиналась по схожим сценариям. Симоне в 2010 году получил приглашение тренировать молодежный состав клуба своей карьеры – Лацио, а брат по завершении карьеры в 2012 году пошел сначала в молодежку Милана, а затем стал во главе первой команды. На этот раз судьба и обстоятельства были более благосклонны к Индзаги-младшему.

Симоне удалось очень плавно вырасти по структуре Лацио и уверенно наладить игру первой команды. Особых звезд "орлы" с неба не хватали, но Кубок Италии и два Суперкубка – довольно неплохое достижение для молодого специалиста.

Переход в Интер был хорошим карьерным шагом, показавшим перспективы Симоне. Правда, текущий сезон в чемпионате трудно назвать успешным, однако "нерадзурри" наконец-то удалось громко заявить о себе на европейской арене.

Филиппо же после Милана медленно снижал класс возглавляемых клубов, и сейчас руководит действиями Реджины, у которой очень призрачные шансы на выход в Серию А. Теперь за кубком Лиги чемпионов гоняется Симоне, а Филиппо отведена второстепенная роль.

Последние препятствия

Впрочем, для осуществления мечты Симоне придется продемонстрировать все свои тренерские способности и выжать из своих футболистов максимум. Битва с Миланом будет поистине адской, и рассчитывать здесь на легкую прогулку никто не будет. В противостоянии в рамках чемпионата удача была на стороне Симоне, но в Лиге чемпионов ее предпочтения могут резко измениться.

В случае успеха в финале Интеру придется противостоять Манчестеру Сити или Реалу. Кто бы из них ни победил – "нерадзурри" все равно будут в статусе аутсайдера. Хотя вряд ли Симоне испугается статуса соперников или новых затруднений. Он уже показал, что оказался на своем месте вполне заслуженно, а его амбиции оправданы талантом и тяжелой работой.