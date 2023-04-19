Интер был фаворитом в битве кризисных команд – домашние 0:2 требовали подвига от Бенфики

Поединок Интер – Бенфика стартовал в 22:00 по киевскому времени на стадионе Джузеппе Меацца в Милане. Первая игра в Лиссабоне завершилась победой "нерадзурри" со счетом 2:0 (забивали Барелла и Лукаку). Победитель двухматчевого противостояния в полуфинале Лиги чемпионов выходил на Милан, который выбил Наполи – без пяти минут чемпиона Италии.

Обе команды переживают трудный период. Бенфика осенью стала одной из главных сенсаций Лиги чемпионов, опередив ПСЖ и Ювентус, но в решающий момент сезона начала сдавать. Еще буквально 2 недели назад "орлы" лидировали в чемпионате Португалии с отрывом в 10 очков, но после поражений от Порту и Шавеша гандикап перед "драконами" сократился до 4-х пунктов за 6 туров до финиша. С учетом игры против Интера в Лиссабоне команда Рогера Шмидта проиграла три матча подряд.

У Интера в Серии А дела куда хуже. Команда Симоне Индзаги последний раз выигрывала в чемпионате еще 5 марта. Более того, в 5-ти последних турах "нерадзурри" вообще набрали лишь одно очко и выпали из зоны Лиги чемпионов, пропустив вперед Рому и Милан. В последних трех матчах Серии А "змеи" еще и не забивали – это произошло впервые в истории клуба. Тем не менее, Интер после выездных 2:0 был явным фаворитом на выход в полуфинал. Даже без травмированных де Врея и Шкриняра (первый, правда, все же попал в запас).

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Быстрый гол и идеальное начало для хозяев

Стартового штурма от Бенфики, которой нужно было забивать, не получилось. Первый момент был за Интером. Лаутаро классно избежал подката соперника, разогнал атаку, а вот с пасом на Димарко не сложилось – слишком сильно. Отдай аргентинец точнее, вывел бы партнера один на один с кипером. Интер позволял "орлам" держать мяч во второй трети поля, но не больше. Моментов у ворот Онана в дебюте игры не было.

А Интер свой второй шанс реализовал. На 14-й минуте хозяева организовали голевую атаку. Джеко выиграл воздух, сбросил на Бареллу, тот избежал подката, обыгрался с Лаутаро, убрал защитника и левой классно пробил в дальний верхний угол. 1:0 – идеальное начало для команды Индзаги. Бенфике для экстра-тайма нужно было забивать уже трижды.

Пропущенный гол отрицательно повлиял на и так невнятную команду Шмидта. Влаходимос чуть не "привез" второй гол, выпустив мяч из рук в своей штрафной. Обошлось. А вот у ворот Интера по-прежнему не было совсем ничего. Хозяева полностью контролировали ситуацию на поле Джузеппе Меацца. Единственное, что создала Бенфика в первые полчаса – неплохой удар Гримальдо со штрафного. Онана в прыжке забрал мяч.

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Постепенно гости пришли в себя. У ворот Онана стало интереснее. Правда, сначала забили хозяева. На 33-й минуте Лаутаро головой переправил мяч в сетку, однако сразу прозвучал свисток – чемпион мира откровенно оттолкнул соперника.

А еще через 5 минут Бенфика отыгралась. Фредрик Аурснес головой с нескольких метров замкнул подачу Рафы Силвы с правого фланга. Андре Онана был бессилен. По сути, ниоткуда пришел этот гол – игроки Интера мысленно, похоже, уже ушли в раздевалку, за что сразу поплатились. Первый пропущенный мяч команды Индзаги в плей-офф Лиги чемпионов. Шла 38 минута. Было подозрение на офсайд у Рафы Силвы, но повтор показал, что все было чисто.

В итоге 1:1, после первого тайма с небольшим количеством моментов. Шансы у гостей еще оставались – Аурснес забил сверхважный гол, реализовав единственный острый момент лиссабонцев.

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На второй тайм Рогер Шмидт пошел ва-банк. Вместо правого защитника Жилберто вышел Давид Нерес, который из-за полномасштабной агрессии России так и не сыграл за Шахтер в официальных матчах. Бенфика начала второй тайм куда активнее, чем в первой половины игры. Интер заметно нервничал, но стартовый натык выдержал. А ближе к середине тайма отвел игру от своих ворот и создал момент – Джеко не попал после навеса Бастони. Стартовый натиск "орлов" постепенно сошел на нет – команды Шмидта хватило на минут 10 второго тайма.

А вот Интер снял все вопросы. На 65-й минуте Димарко открылся под пас Мхитаряна, роскошно прострелил во вратарскую, где Лаутаро оставалось занести мяч в сетку. Аргентинец наконец-то прервал свою безголевую серию, которая длилась с 5 марта (10 матчей). 2:1 – фактически, все стало понятно. Лаутаро мог организовать и третий гол, однако неудачно отдал на Джеко при выходе два в одного.

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Симоне Индзаги провел тройную замену, которая сразу дала результат. На 78-й минуте заменивший Лаутаро Мартинеса Хоакин Корреа получил пас от Димарко, качнул Отаменди и от стоечки положил в дальний угол. 3:1 – это была точка. Нерес мог сократить отставание Бенфики, но попал в штангу.

Впрочем, мини-драма таки случилась – Интер снова слишком рано расслабился. Сначала забил Антониу Силва после навеса Гримальдо со штрафного, а на последних секундах "орлы" затолкали третий мяч (забил Муса), который уже ни на что не повлиял. Зрелищные 3:3 на Джузеппе Меацца.

Интер впервые с сезона 2009/10 вышел в полуфинал ЛЧ. Тогда под руководством Жозе Моуринью "нерадзурри" выиграли Лигу чемпионов. Чтобы повторить это достижение, подопечным Симоне Индзаги для начала нужно пройти Милан – именно "россонери" станут их соперниками в полуфинале.

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