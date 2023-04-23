Недільна програма 31-го туру стартувала в Емполі, де місцева команда приймала Інтер. На тижні "нерадзуррі" вийшли у півфінал ЛЧ і, можливо, врятували Сімоне Індзагі від звільнення. Якби не успіх у дуелі з Бенфікою, то не факт, що тренеру вибачили б 5-матчеву безвиграшну серію в чемпіонаті. До гри з Емполі – команди з нижньої половини таблиці – Інтер підходив тільки на 6-й позиції.

Все вирішив дубль Ромелу Лукаку. Перший тайм завершився логічними нулями (гості жодного разу не пробили у площину воріт), а одразу по перерві бельгієць відкрив рахунок. Лукаку обігрався з Брозовічем і пробив низом у дальній кут.

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На 76-й бельгієць зняв усі питання. Ромелу увійшов у штрафний і потужним ударом вразив дальній кут воріт Емполі. Це була крапка. Перший дубль Лукаку в сезоні 2022/23 за "нерадзуррі".

Відігратися господарі так і не зуміли, а на 88-й пропустили ще й від Лаутаро, якому асистував Лукаку. Чемпіон світу влучно пробив повз кіпера. 0:3 – Інтер нарешті перервав серію невдач у чемпіонаті. Міланці піднялися на 5 місце, обійшовши Мілан, який свій матч проти Лечче ще не зіграв. Емполі йде 15-м, маючи 32 пункти.

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