Форвард Интера Ромелу Лукаку может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает издание Corriere dello Sport.

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"Нерадзурри" сейчас переживают непростые финансовые времена – убытки миланского клуба по итогам сезона могут составить около 130-140 миллионов евро. Чтобы исправить свое положение Интер вынужден попрощаться с несколькими игроками, в число которых попал и Лукаку. В клубе надеются сохранить бельгийца и поэтому оценили его в нескромные 120 млн евро. Однако, если миланцам поступит соответствующее предложение – с Лукаку попрощаются.

Напомним, Ромелу перешел в Интер из Манчестер Юнайтед в 2019 году за 74 миллиона евро. В текущем сезоне 27-летний форвард провел за "черно-синих" 34 матча, в которых забил 25 голов и отдал 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 90 млн евро.

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