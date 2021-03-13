Звезда "нерадзурри" не готов покидать миланский клуб на фоне слухов об интересе от европейских грандов, информирует Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Манчестер Сити уже нашел два варианта замены Агуэро

В частности, на Лукаку претендует Манчестер Сити, который ищет замену Серхио Агуэро. Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола видит в Ромелу идеальный вариант усиления. Но 27-летний нападающий чувствует, что поднялся на новый уровень с Антонио Конте, а потому не рассматривает варианты ухода из Интера.

В текущем сезоне бельгиец провел за "нерадзурри" 33 поединка, в которых отметился 24 голами и 7 ассистами. Контракт Ромелу Лукаку с Интером рассчитан до 2024 года.

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