Форвард Інтера Ромелу Лукаку може покинути клуб у літнє трансферне вікно, повідомляє видання Corriere dello Sport.

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"Нерадзуррі" нині переживають непрості фінансові часи – збитки міланського клубу за підсумками сезону можуть скласти близько 130-140 мільйонів євро. Аби виправити своє становище Інтер змушений попрощатись з кількома гравцями, до числа яких потрапив і Лукаку. У клубі сподіваються зберегти бельгійця і тому оцінили його в нескромні 120 мільйонів євро. Однак, якщо міланцям надійде відповідна пропозиція – з Лукаку попрощаються.

Нагадаємо, Ромелу перейшов в Інтер з Манчестер Юнайтед у 2019 році за 74 мільйони євро. У поточному сезоні 27-річний форвард провів за "чорно-синіх" 34 матчі, в яких забив 25 голів і віддав 7 результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця у 90 млн євро.

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