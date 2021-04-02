Паризька битва за лідерство, нове протистояння Роджерса і Гвардіоли, вояж Баварії до Саксонії, екзамен Ліверпулем для Артети, двобій Атлетіко та Севільї і приємний бонус із баскською пропискою в анонсі головних матчів вікенду, які ви повинні переглянути.

Парі Сен-Жермен – Лілль

3 квітня, 18:00. Париж, Парк де Пренс

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: ПСЖ спробує продовжити свій поступ до одноосібного лідерства в Лізі 1. Перед міжнародною паузою парижани перестріляли Ліон (4:2), а тепер в очному поєдинку спробують відчепити і Лілль. Маурісіо Почеттіно вже має успішний досвід протистояння з "догами". Два тижні тому його підопічні розгромили опонента в 1/8 фіналу Кубка Франції з голом Ікарді та дублем Мбаппе.

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Нині аргентинський форвард і ще 5 виконавців столичного гранда перебувають у лазареті, але навіть в ослабленому складі Париж зобов'язаний перемагати Лілль. Інтерес ПСЖ – простий. Швидке вирішення завдань на внутрішній арені дозволить команді Почеттіно зосередитися на реалізації мрії про кубок Ліги чемпіонів.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Лестер – Манчестер Сіті

3 квітня, 19:30. Лестер, Кінг Пауер

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Чемпіонство Манчестер Сіті цьогоріч давно стало секретом Полішинеля. Однак, досі кілька опонентів "містян" ще зберігають математичні шанси на титул. Серед них і Лестер. Зайвої родзинки двобою із "лисицями" додає результат зустрічі в першому колі. Тоді хлопці Роджерса пошматували оборону Сіті та оформили розгром на Етіхаді (5:2) з хет-триком Варді. Нині ветеран далекий від режиму on fire – у 2021 році в активі нападника лише 1 гол, але на манкуніанців його додатково налаштовувати не треба. Натомість для Манчестер Сіті головною мотивацією є можливість оформити статус чемпіона достроково та сфокусуватися на інших доступних трофеях – Кубку Англії, Кубку ліги та, звісно, Лізі чемпіонів.

Прогноз "Футбол 24": 1:3

РБ Лейпциг – Баварія

3 квітня, 19:30. Лейпциг, Ред Булл Арена

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Саксонська земля прийме не міфічний, а реальний бій за титул чемпіона. Наразі на Салатницю залишилося двійко претендентів, а після очного двобою у суботній вечір може взагалі зостатися один. У разі перемоги Баварія матиме +7 над Лейпцигом і навряд розгубить таку перевагу за сім турів до кінця чемпіонату. У грудні команди подарували фанатам справжню феєрію із чотирма голами до перерви та фінальними 3:3. Схожий сценарій імовірний і цього разу. Обидві команди мають серйозні втрати через травми і дискваліфікації, але жага до трофеїв здатна здолати і цей негатив. "Бикам" перед матчем підфартило – в момент, коли їм треба чимдуж атакувати й оголювати тили, суперник втратив супербомбардира Лєвандовскі.

Прогноз "Футбол 24": 2:2

Арсенал – Ліверпуль

3 квітня, 22:00. Лондон, Емірейтс

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: У британській столиці зійдуться двоє іменитих невдах чемпіонату Англії. Для Арсенала і Ліверпуля сезон, що минає бодай без боротьби за топ-4 – провальний. Попри певні успіхи в єврокубках, на внутрішній арені обидва колективи змагаються передусім за престиж. Зважаючи на це, прийдешній матч є важливим для обох команд. Математично лондонці та мерсисайдці все ще можуть опинитися у зоні Ліги чемпіонів. Та для цього потрібно стабільно перемагати, зокрема, й конкурентів. Міцнішим, хоч і не без проблем, виглядає Ліверпуль. Команда ж Артети все ще на стадії перебудови, але періодично й зараз демонструє бажаний рівень гри. Після звитяг над Лестером і Тоттенхемом та героїчної нічиєї проти Вест Хема список жертв "канонірів" може поповнитися і Ліверпулем.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Севілья – Атлетіко

4 квітня, 22:00. Севілья, Рамон Санчес Пісхуан

Телетрансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Андалусійський вояж Атлетіко відкриває епопею з 10-ма "фіналами" мадридців. Ще на Різдво "матрацників" називали без п'яти хвилин чемпіоном Іспанії. Та втрата підопічними Сімеоне очок призвела до того, що гандикап над Барселоною скоротився до 4 очок. Права на помилку Атлетіко більше не має. Це змушує столичних хлопців відтепер грати на перемогу в кожному з турів до кінця першості. Сильна Севілья – не виняток. Нервіонці почуваються у безпеці на 4-й сходинці й могли догравати чемпіонат задля свого задоволення. Проте, суперництво з колективами рівня Атлетіко є хорошою нагодою реабілітуватися за безславний виліт із ЛЧ. Мадридцям Севілья точно дасть бій, а тренерська дуель Сімеоне та Лопетегі обіцяє стати окрасою вихідних.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Бонус. Атлетік – Реал Сосьєдад

3 квітня, 22:30. Севілья, Ла Картуха

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Головні команди Басконії нарешті закриють іспанський сезон 2019/20. Минулорічний фінал Кубка короля місцева федерація переносила кілька разів зі сподіваннями на проведення унікального вирішального матчу з глядачами на трибунах. Зрештою, ці надії виявилися марними, а переносити фінал далі змоги вже нема – 17 квітня Атлетік і Барселона поборються вже за трофей кампанії 2020/21. Подвійний шанс Більбао на тріумф навряд автоматично збільшить шанси Сосьєдада. Дербі – на те й дербі, щоб подібні фактори на розклад сил не впливали. Останні результати обох команд виглядають ширмою для введення суперника в оману перед важливим двобоєм у Севільї. У фіналах фаворитів немає. У баскських – і поготів.

Прогноз "Футбол 24": 1:1 і овертайм

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