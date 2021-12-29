Форвард Ливерпуля Дивок Ориджи имеет шанс попробовать свои силы в Серии А.

Дивок Ориджи является одной из трансферных целей Интера, сообщает Corriere dello Sport.

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Наставник "нерадзурри" Антонио Конте хочет усилить конкуренцию в атакующей линии и считает бельгийца хорошим кандидатом для этой миссии. По информации СМИ, 25-летним нападающим также интересуются Вулверхэмптон и Шальке.

Дивок не является игроком стартового состава в Ливерпуле. В нынешнем сезоне АПЛ Ориджи провел лишь три матча.

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