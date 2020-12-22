Нападающий сборной Бельгии Ориджи уже в ближайшее время может покинуть Туманный Альбион и перебраться на Апеннины.

Фиорентина заинтересована в приобретении нападающего Ливерпуля Дивока Ориджи, сообщает издание La Repubblica.

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Флорентийский клуб хочет улучшить свои позиции в Серии А и намерен укрепить команду в зимнее трансферное окно. Сейчас клуб находится в хвосте турнирной таблицы Серии А всего в четырех очках от зоны вылета.

Первоначальное задание Фиорентины – улучшить линию нападения: Душан Влахович, Кристиан Куами и Патрик Кутроне на трех сумели забить лишь четыре гола в этом сезоне. Как следствие, "лилии" нацелились на Ориджи, который получает критически мало игрового времени в своем клубе – в текущем сезоне форвард Ливерпуля сыграл за "красных" всего 318 минут во всех турнирах.

К слову, ранее о своем интересе к 25-летнему бельгийцу заявляли английские Астон Вилла, Ньюкасл, Брайтон, Фулхэм, Вулверхэмптон и турецкий Фенербахче. Контракт Ориджи с мерсисайдцами действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 16 млн евро.

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