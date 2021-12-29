Інтер спробує домовитись з Ліверпулем про трансфер Оріджі
18:21 - Читать на русском
Форвард Ліверпуля Дівок Оріджі має шанс спробувати свої сили у Серії А.
Дівок Оріджі є однією з трансферних цілей Інтера, повідомляє Corriere dello Sport.
Оріджі може перейти у Фіорентину – флорентійці хочуть підписати форварда Ліверпуля вже взимку
Наставник "нерадзуррі" Антоніо Конте хоче підсилити конкуренцію в атакувальній лінії і вважає бельгійця хорошим кандидатом для цієї місії. За інформацією ЗМІ, 25-річним нападником також цікавляться Вулверхемптон та Шальке.
Дівок не є гравцем стартового складу у Ліверпулі. У нинішньому сезоні АПЛ Оріджі провів лише три матчі.
7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter