Форвард Ліверпуля Дівок Оріджі має шанс спробувати свої сили у Серії А.

Дівок Оріджі є однією з трансферних цілей Інтера, повідомляє Corriere dello Sport.

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Наставник "нерадзуррі" Антоніо Конте хоче підсилити конкуренцію в атакувальній лінії і вважає бельгійця хорошим кандидатом для цієї місії. За інформацією ЗМІ, 25-річним нападником також цікавляться Вулверхемптон та Шальке.

Дівок не є гравцем стартового складу у Ліверпулі. У нинішньому сезоні АПЛ Оріджі провів лише три матчі.

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