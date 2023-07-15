Миланский Интер согласовал почти все детали трансфера голкипера сборной Швейцарии Яна Зоммера, ныне защищающего цвета мюнхенской Баварии. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

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По информации источника, швейцарец находится в шаге от переезда в Италию – Зоммер согласовал контракт с "нерадзурри" до лета 2025 года. Сообщается, что Ян рассчитывает получить много игровой практики в новом клубе.

Стоит отметить, что Интер активно интересуется украинским голкипером Шахтера Анатолием Трубиным. "Горняки" хотят за футболиста около 40 миллионов евро.

Напомним, что Зоммер перешёл в Баварию в январе 2023 года. Действующее соглашение с Мюнхенским клубом действует до 2025 года. Бавария заплатила за голкипера около 8 миллионов евро.

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