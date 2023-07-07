У украинского голкипера Анатолия Трубина, скорее всего, не будет легкого старта карьеры за рубежом.

Интер готовится к потере основного голкипера – Андре Онана в шаге от перехода в Манчестер Юнайтед. Опытный дублер Самир Ханданович также близок к решению не продлевать контракт. Таким образом, финалисты ЛЧ планируют тотальное обновление позиции вратаря.

Срна озвучил единственный шанс для Трубина покинуть Шахтер, вспомнив о Мудрике

Одним из приоритетных вариантов Интера стал Анатолий Трубин. "Нерадзурри" уже провели встречу с посредником, обсуждая трансфер первого номера Шахтера и сборной Украины, сообщает ведущий инсайдер Фабрицио Романо.

Впрочем, Трубин может получить очень сложного конкурента. Интер начал переговоры с Баварией по поводу приобретения Яна Зоммера. По информации источника, миланский клуб готов подписать и Трубина, и Зоммера, обеспечив качественную конкуренцию.

Зоммер перешел в Баварию зимой на замену травмированному Нойеру, однако не хочет сидеть в запасе после восстановления Мануэля. У швейцарца прописана клаусула в размере 9 миллионов евро, которой может воспользоваться Интер.

Шахтер требует за Трубина 40 миллионов евро. В случае перехода украинец станет долгосрочным решением Интера, в то время как 34-летний Зоммер гарантирует качество здесь и сейчас. Янн – мастер игры ногами и сильный на линии.

Ярмарка талантов, или Кого из украинцев продадут после Евро-2023