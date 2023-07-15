Міланський Інтер узгодив майже всі деталі трансферу голкіпера збірної Швейцарії Яна Зоммера, який нині захищає кольори мюнхенської Баварії. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

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За інформацією джерела, швейцарець перебуває за крок до переїзду в Італію – Зоммер узгодив контракт з "нерадзуррі" до літа 2025 року. Повідомляється, що Ян розраховує отримати багато ігрової практики в новому клубі.

Варто зазначити, Інтер активно цікавиться українським голкіпером Шахтаря Анатолієм Трубіним. "Гірники" хочуть за футболіста близько 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Зоммер перейшов у Баварію в січні 2023 року. Чинна угода з мюнхенським клубом діє до 2025 року. Баварія заплатила за голкіпера близько 8 мільйонів євро.

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