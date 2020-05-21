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Интер определился с будущим Мозеса – универсал до сих пор принадлежит Челси

06:00 15 Читати українською
Интер определился с будущим Мозеса – универсал до сих пор принадлежит Челси
Виктор Мозес / Getty Images

Миланский Интер пока не намерен выкупать контракт полузащитника Виктора Мозеса. Он выступает за "нерадзурри" на правах аренды из лондонского Челси.

Итальянский гранд не воспользуется опцией выкупа арендованного исполнителя, сообщает Football Italia.

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Интер не готов платить за Мозеса 12 млн евро. Именно такая сумма предусмотрена арендным договором между клубами. Взамен "нерадзурри" могут предложить за нигерийца вдвое меньшую сумму. Челси на такие уступки идти не собирается.

Виктор Мозес стал игроком Интера в январе. В его активе 7 матчей за миланцев во всех турнирах, в которых универсал оформил 1 ассист.

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