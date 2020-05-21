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Інтер визначився із майбутнім Мозеса – універсал досі належить Челсі

06:00 85 Читать на русском
Інтер визначився із майбутнім Мозеса – універсал досі належить Челсі
Віктор Мозес / Getty Images

Міланський Інтер наразі не має наміру викупляти контракт півзахисника Віктора Мозеса. Він виступає за "нерадзуррі" на правах оренди з лондонського Челсі.

Італійський гранд не скористається опцією викупу орендованого виконавця, повідомляє Football Italia.

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Інтер не готовий платити за Мозеса 12 млн євро. Саме така сума передбачена орендним договором між клубами. Натомість "нерадзуррі" можуть запропонувати за нігерійця вдвічі меншу суму. Челсі на такі поступки йти не збирається.

Віктор Мозес став гравцем Інтера в січні. У його активі 7 матчів за міланців у всіх турнірах, у яких універсал оформив 1 асист.

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