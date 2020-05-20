"С детьми я становлюсь помойкой": экс-одноклубник Шевченко шокировал горой мышц – он покинул футбол 8 лет назад

Бывший форвард Милана Хосе Мари находится в роскошной форме и даст фору практически всем действующим футболистам.

Обычно после завершения профессиональной карьеры большинство футболистов существенно меняются. Отсутствие регулярных физических нагрузок и появление большого количества свободного времени способствуют набору веса. Можно привести немало примеров, когда буквально за год-два игроки серьезно толстеют.

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Впрочем, все это не про Хосе Мари, хотя бывший форвард Милана вполне мог пойти по пути большинства своих коллег. 41-летний испанец уже длительное время не играет в футбол, однако находится в роскошной физической форме – куда лучшей, чем во времена игровой карьеры.

"Когда я завершил с футболом, то набрал 8 кг за 3 месяца. Это не устраивало меня, ведь я не хотел быть пухлым. Я записался в спортзал, а сейчас не представляю свою жизнь без него. Это помогает мне привести в порядок не только тело, но и голову – разнообразные дурные мысли просто покидают тебя.

Я занимаюсь 6 дней в неделю, а также сижу на диете – стараюсь не есть жареного и вредной пищи. Исключение – когда я с детьми, тогда я становлюсь настоящей помойкой, которая ест все. Сейчас я вешу 100 кг – когда не успеваю на автобус, то не могу бежать, ведь болят сухожилия", – цитирует бывшего форварда Marca.

Напомним, Хосе Мари принадлежал Милану с 2000 по 2003 год и выступал бок о бок с Андреем Шевченко. Также испанец поиграл за Атлетико, Севилью, Вильярреал, Бетис и другие клубы. Завершил карьеру в 2013-м.

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