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Интер определил топ-цель после двух трансферных неудач

20 мая 23:11 30 Читати українською
Интер определил топ-цель после двух трансферных неудач
Эдинсон Кавани / AFP

Миланский Интер выбрал приоритетную кандидатуру на усиление атакующей линии после фиаско с подписанием Оливье Жиру и Дриса Мертенса.

"Нерадзурри" сосредоточились на форварде ПСЖ Эдинсоне Кавани, сообщает Corriere dello Sport.

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Летом опытный уругваец станет свободным агентом, поэтому может достаться Интеру бесплатно. Правда, миланцам придется предложить 33-летнему нападающему солидные подъемные и выгодный контракт. Конкуренцию в борьбе за Кавани Интеру составят мадридский Атлетико, английский Ньюкасл, турецкий Фенербахче и клубы МЛС.

В нынешнем сезоне ветеран провел 22 поединка во всех турнирах, в которых забил 7 голов.

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Интер Интер ПСЖ ПСЖ Италия Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Трансферы ПСЖ Трансферы Интера Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани
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