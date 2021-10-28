Лаутаро Мартинес подписал новый контракт с Интером, который рассчитан до лета 2026-го.

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Напомним, аргентинец перешел в Интер из Расинга летом 2018 года за 25 млн евро. В 144 матчах за миланский клуб Лаутаро забил 54 гола и отдал 21 результативную передачу.

В нынешнем сезоне форвард провел 12 матчей за Интер, забил 5 мячей и совершил один ассист. Transfermarkt оценивает футболиста в 80 млн евро.

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